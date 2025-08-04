Родителей, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, лишат гражданства России

Мигрантов, дети которых надругались над четырехлетней девочкой в Калужской области, депортируют. Один из родителей будет лишен российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.
«Дети, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение. Компетентными органами принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении одного из родителей, имеющего гражданство РФ», —передает слова СК ТАСС.
В ведомстве также подчеркнули, что родители несовершеннолетних нарушителей закона привлекаются к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Калужской области Марку Харламову подготовить доклад о ходе осуществления комплекса следственных мероприятий. Контроль за расследованием этого уголовного дела осуществляется центральным аппаратом СК.
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