В Волгоградской области после украинской атаки восстановили движение поездов

Все поезда, задержанные 4 августа из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда Волгоградской области, возобновили движение по маршруту. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
«Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области, следуют по своим маршрутам», — сообщается в официальном telegram-канале Приволжской ЖД. Там же было отметили, что пассажирам поездов, опоздание которых превышает четыре часа, будет предоставлено питание.
В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №531 Адлер — Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково — Арчеда.
Этой ночью, 4 августа, в 2:50 по мск, в городе Фролово Волгоградской области, в результате ударов дронов загорелось техническое здание станции Арчеда, на пути упал неразорвавшийся беспилотник. В результате происшествия никто не пострадал.
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