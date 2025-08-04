Мужчина в Уфе избил ребенка, который обидел его дочь

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который избил несовершеннолетнего во дворе дома на улице Кольцевой. Как сообщает telegram-канал Shot, инцидент произошел 4 августа: мужчина напал на мальчика с палкой, после того как ребенок, по его мнению, обидел его дочь.
«В Уфе мужчина избил палкой и ногами ребенка из-за того, что тот обидел его дочь», — сообщил telegram-канал. По информации источника, мужчина сначала погнался за ребенком, который кричал: «Она все простила». Затем подозреваемый догнал мальчика, ударил его ногой и несколько раз нанес удары палкой.
Все это происходило на глазах прохожих. Мальчик в момент нападения плакал и звал на помощь. Мужчину от ребенка отогнала прохожая. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мужчины.
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