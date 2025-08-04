Мужчина в Уфе избил ребенка, который обидел его дочь

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В Уфе мужчина напал на ребенка
В Уфе мужчина напал на ребенка Фото:

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который избил несовершеннолетнего во дворе дома на улице Кольцевой. Как сообщает telegram-канал Shot, инцидент произошел 4 августа: мужчина напал на мальчика с палкой, после того как ребенок, по его мнению, обидел его дочь.

«В Уфе мужчина избил палкой и ногами ребенка из-за того, что тот обидел его дочь», — сообщил telegram-канал. По информации источника, мужчина сначала погнался за ребенком, который кричал: «Она все простила». Затем подозреваемый догнал мальчика, ударил его ногой и несколько раз нанес удары палкой.

Все это происходило на глазах прохожих. Мальчик в момент нападения плакал и звал на помощь. Мужчину от ребенка отогнала прохожая. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мужчины.

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В Уфе полиция разыскивает мужчину, который избил несовершеннолетнего во дворе дома на улице Кольцевой. Как сообщает telegram-канал Shot, инцидент произошел 4 августа: мужчина напал на мальчика с палкой, после того как ребенок, по его мнению, обидел его дочь. «В Уфе мужчина избил палкой и ногами ребенка из-за того, что тот обидел его дочь», — сообщил telegram-канал. По информации источника, мужчина сначала погнался за ребенком, который кричал: «Она все простила». Затем подозреваемый догнал мальчика, ударил его ногой и несколько раз нанес удары палкой. Все это происходило на глазах прохожих. Мальчик в момент нападения плакал и звал на помощь. Мужчину от ребенка отогнала прохожая. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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