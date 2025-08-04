В Ленобласти пьяный мужчина избил фельдшеров, водителя скорой и охранника

В Кудрово (Ленинградская область) 33-летний мужчина напал на сотрудников скорой помощи, водителя и охранника больницы, после чего был задержан полицией. Инцидент произошел поздно вечером 3 августа, когда бригада медиков доставила мужчину в больницу на улице Авангардная, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.
Сильно пьяный мужчина напал на двух фельдшеров и начал избивать их. Затем он атаковал подбежавших на помощь медикам водителя и охранника. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».
Пострадавшие сотрудники скорой получили различные травмы: водитель — переломы ребер и травму головы, один из фельдшеров — сотрясение мозга и ушибы, охранник — ссадины. Одна из фельдшеров госпитализирована в хирургическое отделение.
Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны, прибывший по тревожной кнопке. После оказания медицинской помощи его доставили в отдел полиции №54. На нарушителя был составлен протокол о мелком хулиганстве, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный получил российское гражданство зимой 2024 года, однако ранее уже попадал в поле зрения местных служб: его документы находили на улице и разыскивали через соцсети.
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