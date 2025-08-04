В Ленобласти пьяный мужчина избил фельдшеров, водителя скорой и охранника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина избил нескольких сотрудников скорой помощи
Мужчина избил нескольких сотрудников скорой помощи Фото:

В Кудрово (Ленинградская область) 33-летний мужчина напал на сотрудников скорой помощи, водителя и охранника больницы, после чего был задержан полицией. Инцидент произошел поздно вечером 3 августа, когда бригада медиков доставила мужчину в больницу на улице Авангардная, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

Сильно пьяный мужчина напал на двух фельдшеров и начал избивать их. Затем он атаковал подбежавших на помощь медикам водителя и охранника. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».

Пострадавшие сотрудники скорой получили различные травмы: водитель — переломы ребер и травму головы, один из фельдшеров — сотрясение мозга и ушибы, охранник — ссадины. Одна из фельдшеров госпитализирована в хирургическое отделение. 

Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны, прибывший по тревожной кнопке. После оказания медицинской помощи его доставили в отдел полиции №54. На нарушителя был составлен протокол о мелком хулиганстве, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный получил российское гражданство зимой 2024 года, однако ранее уже попадал в поле зрения местных служб: его документы находили на улице и разыскивали через соцсети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кудрово (Ленинградская область) 33-летний мужчина напал на сотрудников скорой помощи, водителя и охранника больницы, после чего был задержан полицией. Инцидент произошел поздно вечером 3 августа, когда бригада медиков доставила мужчину в больницу на улице Авангардная, сообщили URA.RU в правоохранительных органах. Сильно пьяный мужчина напал на двух фельдшеров и начал избивать их. Затем он атаковал подбежавших на помощь медикам водителя и охранника. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру». Пострадавшие сотрудники скорой получили различные травмы: водитель — переломы ребер и травму головы, один из фельдшеров — сотрясение мозга и ушибы, охранник — ссадины. Одна из фельдшеров госпитализирована в хирургическое отделение.  Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны, прибывший по тревожной кнопке. После оказания медицинской помощи его доставили в отдел полиции №54. На нарушителя был составлен протокол о мелком хулиганстве, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный получил российское гражданство зимой 2024 года, однако ранее уже попадал в поле зрения местных служб: его документы находили на улице и разыскивали через соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...