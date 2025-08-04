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Стал известен приговор бывшему сотруднику Минобороны Пастухову, причинившему ущерб на сумму более 80 млн рублей. Ему вменяют вину за злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Пастухов проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.
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