Стал известен приговор бывшему сотруднику Минобороны Пастухову

Сотрудника Минобороны Пастухова приговорили к 4 годам лишения свободы
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Стал известен приговор бывшему сотруднику Минобороны Пастухову, причинившему ущерб на сумму более 80 млн рублей. Ему вменяют вину за злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Пастухов проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.

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Стал известен приговор бывшему сотруднику Минобороны Пастухову, причинившему ущерб на сумму более 80 млн рублей. Ему вменяют вину за злоупотребление должностными полномочиями. Сергей Пастухов проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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