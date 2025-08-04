Экс-сотрудника Минобороны Пастухова лишили свободы за подделку документов

Экс-сотрудник Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Сергей Пастухов признан судом виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ранее он незаконно передал третьим лицам участок земли, находящий в собственности государства, сообщили в Следственном комитете.
«Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю начальника отдела перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями Департамента имущественных отношений Минобороны России Сергею Пастухову», — говорится в сообщении Следкома. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Обвиняемому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с нахождением в исправительной колонии общего режима. Также для него установлен запрет на работу в госорганах в течение двух лет.
Следствием установлено, что в 2018–2019 годах Сергей Пастухов, используя поддельные документы, незаконно передал земельный участок из государственной собственности в Ленинградской области в распоряжение третьих лиц. Эти действия нанесли оборонному ведомству материальный ущерб на сумму более 80 млн рублей.
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