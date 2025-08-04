В РЖД ввели неоплачиваемые выходные на фоне снижения грузоперевозок

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В РЖД ввели для сотрудников управленческого штата возможность взять два дня неоплачиваемого отпуска
В РЖД ввели для сотрудников управленческого штата возможность взять два дня неоплачиваемого отпуска Фото:

С июля 2025 года сотрудники центрального аппарата ОАО «РЖД» и управлений железных дорог, включая Московскую, Октябрьскую, Северную и другие, начали брать два дополнительных дня отпуска за свой счет. Об этом сообщили источники, уточнив, что такое решение связано с необходимостью сохранить кадры в условиях снижения грузоперевозок.

«Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации, ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала предложение о двух днях отпусков», — заявили источники, знакомые с ситуацией в компании. Информацию передает РБК. 

Данная мера не является формальной и распространяется исключительно на управленческий персонал. Работники производственных специальностей под это решение не подпадают. При этом отмечается, что в пресс-службе РЖД не прокомментировали эту тему. Еще один источник подтвердил подобную информацию, уточнив, что в последнее время компания сталкивается с заметным снижением объема предъявляемых грузов, что негативно сказывается на ее ключевых показателях.

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С июля 2025 года сотрудники центрального аппарата ОАО «РЖД» и управлений железных дорог, включая Московскую, Октябрьскую, Северную и другие, начали брать два дополнительных дня отпуска за свой счет. Об этом сообщили источники, уточнив, что такое решение связано с необходимостью сохранить кадры в условиях снижения грузоперевозок. «Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации, ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала предложение о двух днях отпусков», — заявили источники, знакомые с ситуацией в компании. Информацию передает РБК.  Данная мера не является формальной и распространяется исключительно на управленческий персонал. Работники производственных специальностей под это решение не подпадают. При этом отмечается, что в пресс-службе РЖД не прокомментировали эту тему. Еще один источник подтвердил подобную информацию, уточнив, что в последнее время компания сталкивается с заметным снижением объема предъявляемых грузов, что негативно сказывается на ее ключевых показателях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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