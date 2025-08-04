Британия открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет месторождение нефти и газа

Энергетическая корпорация BP из Великобритании обнаружила крупнейшее за последние 25 лет нефтегазовое месторождение под названием «Бумеранге» — оно расположено в бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по производству и операциям в компании Гордон Биррелл.
«Мы рады объявить об этом значительном открытии в Бумеранге, крупнейшем для BP за последние 25 лет», — заявил Биррелл. Его слова передает компания на своем официальном сайте.
Известно, что месторождение «Бумеранг» находится примерно в 400 километрах от бразильского города Рио-де-Жанейро и охватывает территорию площадью свыше 300 квадратных километров. Представители компании пробурили разведочную скважину, на глубину 2 372 метра — общая глубина скважины составила 5 855 метров. В BP также сообщили о намерении продолжить оценочные мероприятия, если будет получено соответствующее разрешение от регулирующих инстанций.
После публикации данной новости стоимость акций корпорации на Лондонской фондовой бирже увеличилась на 1,5%. В компании также отметили, что новое месторождение стало 10-м, открытым организацией в 2025 году.
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