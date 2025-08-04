Британия готовит облаву против РФ, чтобы оборвать поставки российской нефти

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Британия готовит два сценария терактов против РФ, чтобы впоследствии оборвать поставки российской нефти. Лондон намерен поручить их исполнение украинским силовикам. Об этом сообщает СВР.

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Британия готовит два сценария терактов против РФ, чтобы впоследствии оборвать поставки российской нефти. Лондон намерен поручить их исполнение украинским силовикам. Об этом сообщает СВР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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