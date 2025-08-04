Умер известный звукорежиссер, работавший в RT и на телеканале «Культура»

Звукорежиссер Петр Пивоваров, долгое время работавший на телеканалах RT и «Культура», скончался 1 августа 2025 года на 72-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
«1 августа 2025 года на 72-м году ушел из жизни наш коллега, член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Петр Викторович Пивоваров (1953 — 2025)», — сообщили в пресс-службе. Информацию о кончине звукорежиссера сообщили на сайте организации.
Петр Пивоваров родился в Москве в 1953 году. После окончания Московского технологического химико-технологического университета начал работать на Центральной студии документальных фильмов, а впоследствии получил диплом Ленинградского института киноинженеров.
За почти двадцатилетний период на ЦСДФ он прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации. С 2005 года занимал должность главного звукорежиссера RT («Россия сегодня»), в 2014–2022 годах был заместителем главного звукорежиссера. Его профессиональный вклад отмечен участием в создании сотен фильмов, среди которых «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?», «Дело об украденной скрипке» и другие работы.
С 1991 года Пивоваров работал на телевидении, сотрудничал с РИА «Новости», телеканалом «Культура» и «Русским видео». Также он участвовал в съемках репортажей из горячих точек в Чечне и Югославии.
Прощание с Петром Пивоваровым пройдет 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого по адресу улица Вучетича, 21. Захоронение состоится в тот же день в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.
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