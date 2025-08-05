Часть россиян может не получать важные СМС: причина

Мобильные операторы начали массово блокировать СМС-сообщения
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильные операторы массово блокируют сообщения
Мобильные операторы массово блокируют сообщения Фото:

С 1 августа мобильные операторы начали массово блокировать СМС-рассылки, включая сообщения от банков и сервисных компаний. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на одного из операторов связи.

«Операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки коммерческих сообщений, потому что иная реализация нормы будет считаться нарушением», — сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что со вступлением в силу новых правил операторы обязаны ограничивать массовые рассылки СМС без уточнения их характера, поэтому блокируются рекламные сообщения и уведомления о двухфакторной аутентификации и кодов подтверждения.

Также поясняется, что из-за технических ограничений и отсутствия возможности фильтровать сообщения по содержанию, под ограничения попали все рассылки, отправляемые автоматически. Это затронуло работу банковских сервисов, онлайн-магазинов и других компаний, использующих СМС для подтверждения операций или информирования клиентов. Сейчас операторы связи совместно с представителями бизнеса ищут пути решения проблемы, чтобы восстановить отправку легитимных уведомлений и обеспечить безопасность пользователей.

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С 1 августа мобильные операторы начали массово блокировать СМС-рассылки, включая сообщения от банков и сервисных компаний. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на одного из операторов связи. «Операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки коммерческих сообщений, потому что иная реализация нормы будет считаться нарушением», — сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что со вступлением в силу новых правил операторы обязаны ограничивать массовые рассылки СМС без уточнения их характера, поэтому блокируются рекламные сообщения и уведомления о двухфакторной аутентификации и кодов подтверждения. Также поясняется, что из-за технических ограничений и отсутствия возможности фильтровать сообщения по содержанию, под ограничения попали все рассылки, отправляемые автоматически. Это затронуло работу банковских сервисов, онлайн-магазинов и других компаний, использующих СМС для подтверждения операций или информирования клиентов. Сейчас операторы связи совместно с представителями бизнеса ищут пути решения проблемы, чтобы восстановить отправку легитимных уведомлений и обеспечить безопасность пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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