Часть россиян может не получать важные СМС: причина

С 1 августа мобильные операторы начали массово блокировать СМС-рассылки, включая сообщения от банков и сервисных компаний. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на одного из операторов связи.
«Операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки коммерческих сообщений, потому что иная реализация нормы будет считаться нарушением», — сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что со вступлением в силу новых правил операторы обязаны ограничивать массовые рассылки СМС без уточнения их характера, поэтому блокируются рекламные сообщения и уведомления о двухфакторной аутентификации и кодов подтверждения.
Также поясняется, что из-за технических ограничений и отсутствия возможности фильтровать сообщения по содержанию, под ограничения попали все рассылки, отправляемые автоматически. Это затронуло работу банковских сервисов, онлайн-магазинов и других компаний, использующих СМС для подтверждения операций или информирования клиентов. Сейчас операторы связи совместно с представителями бизнеса ищут пути решения проблемы, чтобы восстановить отправку легитимных уведомлений и обеспечить безопасность пользователей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.