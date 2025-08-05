Путин раскрыл, что России надо сделать для технологического суверенитета

Для достижения технологического суверенитета стране необходимо развивать собственные разработки и организовывать производство на отечественных платформах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил президент на встрече с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Его слова передает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи с главой «ВЭБ.РФ» были подведены итоги работы корпорации за первое полугодие 2025 года. Особое внимание уделялось приоритетным проектам, которые направлены на технологическое развитие и обеспечение независимости российской промышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.