Путин раскрыл, что России надо сделать для технологического суверенитета

Путин: для технологического суверенитета РФ надо развить собственные разработки
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Путин провел встречу с председателем Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Путин провел встречу с председателем Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Фото:

Для достижения технологического суверенитета стране необходимо развивать собственные разработки и организовывать производство на отечественных платформах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил президент на встрече с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Его слова передает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи с главой «ВЭБ.РФ» были подведены итоги работы корпорации за первое полугодие 2025 года. Особое внимание уделялось приоритетным проектам, которые направлены на технологическое развитие и обеспечение независимости российской промышленности.

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Для достижения технологического суверенитета стране необходимо развивать собственные разработки и организовывать производство на отечественных платформах. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил президент на встрече с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Его слова передает пресс-служба Кремля. В ходе встречи с главой «ВЭБ.РФ» были подведены итоги работы корпорации за первое полугодие 2025 года. Особое внимание уделялось приоритетным проектам, которые направлены на технологическое развитие и обеспечение независимости российской промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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