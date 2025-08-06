«Известия»: водители фур просят Роскомнадзор убрать с дорог незаконные глушилки

Ассоциация перевозчиков «Грузавтотранс» направила запрос в Роскомнадзор с просьбой проверить правомерность размещения генераторов радиопомех вблизи автомобильных трасс. По словам представителей ассоциации, из-за работы таких устройств на федеральных дорогах водители нередко сталкиваются с перебоями в связи, что приводит к невозможности корректной работы бортового оборудования и, как следствие, к наложению штрафных санкций на перевозчиков. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо «Грузавтотранса».
«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — рассказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Его слова публикуют «Известия». В Роскомнадзор было направлено письмо с просьбой зафиксировать участки автомобильных дорог, на которых у перевозчиков возникают проблемы с навигационными сигналами.
По информации газеты, собственники автозаправочных станций, нефтехранилищ, логистических центров и других объектов нередко самовольно размещают устройства для создания радиопомех в непосредственной близости от федеральных трасс. В результате потери спутникового сигнала бортовые транспортные системы фиксируют это как преднамеренное отключение контрольного оборудования со стороны водителя, что приводит к автоматическому формированию протокола о нарушении. Помимо этого, из-за отсутствия связи система перестает информировать перевозчиков о приближении к участкам с автоматическим контролем скорости, в связи с чем водители часто сталкиваются с начислением штрафов за превышение установленного скоростного режима.
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