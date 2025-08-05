В ХМАО впервые пройдет музыкальная экспедиция

В ХМАО стартует первая «Музыкальная экспедиция» под руководством известного виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова. С 7 по 12 августа участники проекта посетят отдаленные населенные пункты Югры, где проведут серию из десяти концертов.
«Завтра мы уже будем в первом поселении — поселок Кедровый, а самой северной точкой станет Березово. 14 августа мы планируем прибыть на набережную в Ханты-Мансийск, где все желающие смогут услышать аккорды известных произведений, встретить музыкантов и задать им любые интересующие вопросы», — сообщила директор концертно-театрального центра «Югра-классик» Евгения Романова.
Большинство населенных пунктов, включенных в маршрут экспедиции, доступны в летний период только по рекам, поэтому этот проект носит не только культурный, но и просветительский характер. Для многих жителей — это возможность впервые познакомиться с произведениями классической музыки. В концертных программах прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.
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