05 августа 2025

В ХМАО впервые пройдет музыкальная экспедиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканты отправятся в шестидневное путешествие
Музыканты отправятся в шестидневное путешествие Фото:

В ХМАО стартует первая «Музыкальная экспедиция» под руководством известного виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова. С 7 по 12 августа участники проекта посетят отдаленные населенные пункты Югры, где проведут серию из десяти концертов.

«Завтра мы уже будем в первом поселении — поселок Кедровый, а самой северной точкой станет Березово. 14 августа мы планируем прибыть на набережную в Ханты-Мансийск, где все желающие смогут услышать аккорды известных произведений, встретить музыкантов и задать им любые интересующие вопросы», — сообщила директор концертно-театрального центра «Югра-классик» Евгения Романова.

Большинство населенных пунктов, включенных в маршрут экспедиции, доступны в летний период только по рекам, поэтому этот проект носит не только культурный, но и просветительский характер. Для многих жителей — это возможность впервые познакомиться с произведениями классической музыки. В концертных программах прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.

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В ХМАО стартует первая «Музыкальная экспедиция» под руководством известного виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова. С 7 по 12 августа участники проекта посетят отдаленные населенные пункты Югры, где проведут серию из десяти концертов. «Завтра мы уже будем в первом поселении — поселок Кедровый, а самой северной точкой станет Березово. 14 августа мы планируем прибыть на набережную в Ханты-Мансийск, где все желающие смогут услышать аккорды известных произведений, встретить музыкантов и задать им любые интересующие вопросы», — сообщила директор концертно-театрального центра «Югра-классик» Евгения Романова. Большинство населенных пунктов, включенных в маршрут экспедиции, доступны в летний период только по рекам, поэтому этот проект носит не только культурный, но и просветительский характер. Для многих жителей — это возможность впервые познакомиться с произведениями классической музыки. В концертных программах прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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