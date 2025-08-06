06 августа 2025

Свердловский город получит новую жизнь благодаря заводу

Денис Паслер посетил завод «Нейвасталь» в Алапаевске
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый завод даст городу 400 рабочих мест
Новый завод даст городу 400 рабочих мест Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) скоро откроется первый в России завод по производству мелющих стальных шаров. Новое предприятие даст городу 400 рабочих мест. Стройплощадку завода посетил врио губернатора Денис Паслер.

«Завод „Нейвасталь“ будет единственным предприятием в России, которое сможет выпускать кованые шары повышенной группы твердости диаметром 140 миллиметров. Они применяются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Планируется производить 290 тысяч тонн продукции, а в будущем эта цифра будет увеличена до 540 тысяч», — написал Паслер в своем telegram-канале.

По заявлению главы региона, завод должен начать работу до конца года. Предприятие  также получит статус особой экономической зоны. Еще Паслер посетил спортплощадку возле школы №15, которая должна открыться через неделю.

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В Алапаевске (Свердловская область) скоро откроется первый в России завод по производству мелющих стальных шаров. Новое предприятие даст городу 400 рабочих мест. Стройплощадку завода посетил врио губернатора Денис Паслер. «Завод „Нейвасталь“ будет единственным предприятием в России, которое сможет выпускать кованые шары повышенной группы твердости диаметром 140 миллиметров. Они применяются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Планируется производить 290 тысяч тонн продукции, а в будущем эта цифра будет увеличена до 540 тысяч», — написал Паслер в своем telegram-канале. По заявлению главы региона, завод должен начать работу до конца года. Предприятие  также получит статус особой экономической зоны. Еще Паслер посетил спортплощадку возле школы №15, которая должна открыться через неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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