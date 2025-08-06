Свердловский город получит новую жизнь благодаря заводу

В Алапаевске (Свердловская область) скоро откроется первый в России завод по производству мелющих стальных шаров. Новое предприятие даст городу 400 рабочих мест. Стройплощадку завода посетил врио губернатора Денис Паслер.
«Завод „Нейвасталь“ будет единственным предприятием в России, которое сможет выпускать кованые шары повышенной группы твердости диаметром 140 миллиметров. Они применяются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Планируется производить 290 тысяч тонн продукции, а в будущем эта цифра будет увеличена до 540 тысяч», — написал Паслер в своем telegram-канале.
По заявлению главы региона, завод должен начать работу до конца года. Предприятие также получит статус особой экономической зоны. Еще Паслер посетил спортплощадку возле школы №15, которая должна открыться через неделю.
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