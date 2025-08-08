Подросток, убивший друга одним ударом в Косулино, избежал ареста

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Косулино подросток ударом убил сверстника Белоярский райсуд Свердловской области отказался заключить под стражу 15-летнего парня, который одним ударом убил сверстника Кирилла (имя изменено) из-за порванного ремешка на часах. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Трагедия произошла 6 августа, когда трое друзей возвращались с речки. По версии следствия, обвиняемый стал выяснять, кто порвал ремешок и кинулся в драку. Кирилл полез разнимать, но получил удар в солнечное сплетение и упал. Его пытались откачать, но безуспешно. СК возбудил дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подробнее об истории, которая потрясла село, — в сюжете URA.RU.

