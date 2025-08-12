Успенский пост 14 августа 2025: что можно и нельзя делать

Успенский пост продлится с 14 по 27 августа 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Успенский пост начинается 14 августа
Успенский пост начинается 14 августа Фото:

Успенский пост — один из четырех многодневных постов в православной традиции. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В это время есть ограничения в еде, а также запрещено жениться. О том, как и когда проходит Успенский пост, что можно и нельзя есть и какие существуют традиции — в материале URA.RU.

Когда проходит Успенский пост в 2025 году

Успенский пост, наряду с Великим, Петровым и Рождественским постами, относится к числу четырех многодневных постов, установленных в православной церкви. В отличие от других, его сроки не связаны с датой Пасхи или других переходящих праздников. Каждый год Успенский пост соблюдается в период с 14 по 27 августа.

В первый день Успенского поста, 14 августа, также отмечают Медовый Спас. 19 августа — двунадесятый праздник Преображение Господне и Яблочный Спас. Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. При этом, если праздник приходится на среду или пятницу, то пост заканчивается на следующий день. В 2025 году Успение будет в четверг, это непостный день, поэтому ограничений не будет.

История Успенского поста

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествует особый пост, призван напомнить православным о дне ухода из земной жизни Марии, матери Иисуса Христа. Следует отметить, что в этот день отмечается не столько сама смерть Богородицы, сколько ее вознесение к вечной, небесной жизни. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица продолжает заступничество за людей перед Господом посредством своих молитв.

Исторические источники свидетельствуют о существовании Успенского поста уже в V веке. Окончательное установление сроков и дат этого поста произошло на Константинопольском соборе 1166 года.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост

Успенский пост по строгости питания сравнивают с Великим. В этот период не разрешается есть мясо, рыбу и морепродукты, яйца и молочные продукты.

  • в понедельник, среду и пятницу рекомендуется сухоядение — пища без термической обработки;
  • во вторник и четверг разрешено употреблять горячую еду, но без добавления растительного масла;
  • в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом
  • 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешено есть рыбу, растительное масло и выпить немного вина.

Календарь питания в Успенский пост 2025

Успенский пост начинается 14 августа
Успенский пост начинается 14 августа
Фото:

Традиции Успенского поста

На Руси верующие старались соблюдать духовную чистоту. В это время наши предки посещали богослужения, исповедовались, избегали шумных развлечений. В народной традиции Успенский пост часто именовали Спасовкой или Спасами, так как на этот период приходились сразу два праздника Спаса.

Во время Медового Спаса пчеловоды приносили собранный мед для освящения в церковь, что символизировало завершение сезона сбора меда. Обряд предусматривал распределение меда среди нуждающихся, а также проведение «вдовьих помочей» — коллективной помощи вдовам.

В этот период в селах звучали народные песни, устраивались хороводы, однако с началом поста эти веселые обычаи временно прекращались и возобновлялись лишь к осеннему свадебному сезону. В этот день освящали новые колодцы и берегли их от скверны. По народному календарю начинали собирать мак, защипывать горох, наблюдали за природными приметами.

Во время Яблочного Спаса верующие приносили в церковь плоды нового урожая — яблоки, груши и сливы. В этот день проходила торжественная Божественная литургия, посвященная празднику Преображения Господня, а также осуществлялось освящение фруктов. Согласно традиции, до наступления этого дня яблоки не употреблялись в пищу, особенно это касалось детей, потерявших близких.

Считалось, что первый укус яблока должен быть совершен в память об усопших. Вечером жители отправлялись в поле, чтобы проводить закатное солнце и проститься с уходящим летним теплом, ведь с этого момента осень постепенно начинала вступать в свои права.

Что можно делать в Успенский пост

В Успенский пост принято есть постную пищу, соблюдать рациональную умеренность в еде — стремиться к сдержанности и осознанности, а не к излишествам. Также важно посещать церковь, исповедоваться, причащаться, молиться и читать духовную литературу. 

В пост благоприятно помогать ближним, проявлять сострадание, заботиться о нуждающихся. Кроме того, важно весть скромную жизнь и уделять больше времени семье и уединению.

Что нельзя делать в Успенский пост

У период Успенского поста запрещается есть мясо, мясные и молочные продукты, а также пить алкоголь. В период поста заключение браков находилось под строгим запретом, поскольку подобные союзы воспринимались как «безбожные».

Только в день Успения Пресвятой Богородицы начинался благоприятный период для проведения свадебных церемоний. Считается, что сама Богородица покровительствует новобрачным и дарует им свое благословение на долгую и счастливую семейную жизнь. Также запрещено в этот период посещать развлекательные мероприятия, сквернословить и заниматься тяжелой физической работой. 

Приметы на Успенский пост

  • Случайное обливание водой в первый день поста привлекает счастье и здоровье;
  • Постричься незамужней девушке — отсрочить свадьбу;
  • Упавшие на голову во время сбора урожая яблоко или орех к удаче;
  • Дождь на Преображение и Успение пророчил снежную зиму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Успенский пост — один из четырех многодневных постов в православной традиции. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В это время есть ограничения в еде, а также запрещено жениться. О том, как и когда проходит Успенский пост, что можно и нельзя есть и какие существуют традиции — в материале URA.RU. Когда проходит Успенский пост в 2025 году Успенский пост, наряду с Великим, Петровым и Рождественским постами, относится к числу четырех многодневных постов, установленных в православной церкви. В отличие от других, его сроки не связаны с датой Пасхи или других переходящих праздников. Каждый год Успенский пост соблюдается в период с 14 по 27 августа. В первый день Успенского поста, 14 августа, также отмечают Медовый Спас. 19 августа — двунадесятый праздник Преображение Господне и Яблочный Спас. Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. При этом, если праздник приходится на среду или пятницу, то пост заканчивается на следующий день. В 2025 году Успение будет в четверг, это непостный день, поэтому ограничений не будет. История Успенского поста Праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествует особый пост, призван напомнить православным о дне ухода из земной жизни Марии, матери Иисуса Христа. Следует отметить, что в этот день отмечается не столько сама смерть Богородицы, сколько ее вознесение к вечной, небесной жизни. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица продолжает заступничество за людей перед Господом посредством своих молитв. Исторические источники свидетельствуют о существовании Успенского поста уже в V веке. Окончательное установление сроков и дат этого поста произошло на Константинопольском соборе 1166 года. Что можно и нельзя есть в Успенский пост Успенский пост по строгости питания сравнивают с Великим. В этот период не разрешается есть мясо, рыбу и морепродукты, яйца и молочные продукты. Календарь питания в Успенский пост 2025 Традиции Успенского поста На Руси верующие старались соблюдать духовную чистоту. В это время наши предки посещали богослужения, исповедовались, избегали шумных развлечений. В народной традиции Успенский пост часто именовали Спасовкой или Спасами, так как на этот период приходились сразу два праздника Спаса. Во время Медового Спаса пчеловоды приносили собранный мед для освящения в церковь, что символизировало завершение сезона сбора меда. Обряд предусматривал распределение меда среди нуждающихся, а также проведение «вдовьих помочей» — коллективной помощи вдовам. В этот период в селах звучали народные песни, устраивались хороводы, однако с началом поста эти веселые обычаи временно прекращались и возобновлялись лишь к осеннему свадебному сезону. В этот день освящали новые колодцы и берегли их от скверны. По народному календарю начинали собирать мак, защипывать горох, наблюдали за природными приметами. Во время Яблочного Спаса верующие приносили в церковь плоды нового урожая — яблоки, груши и сливы. В этот день проходила торжественная Божественная литургия, посвященная празднику Преображения Господня, а также осуществлялось освящение фруктов. Согласно традиции, до наступления этого дня яблоки не употреблялись в пищу, особенно это касалось детей, потерявших близких. Считалось, что первый укус яблока должен быть совершен в память об усопших. Вечером жители отправлялись в поле, чтобы проводить закатное солнце и проститься с уходящим летним теплом, ведь с этого момента осень постепенно начинала вступать в свои права. Что можно делать в Успенский пост В Успенский пост принято есть постную пищу, соблюдать рациональную умеренность в еде — стремиться к сдержанности и осознанности, а не к излишествам. Также важно посещать церковь, исповедоваться, причащаться, молиться и читать духовную литературу.  В пост благоприятно помогать ближним, проявлять сострадание, заботиться о нуждающихся. Кроме того, важно весть скромную жизнь и уделять больше времени семье и уединению. Что нельзя делать в Успенский пост У период Успенского поста запрещается есть мясо, мясные и молочные продукты, а также пить алкоголь. В период поста заключение браков находилось под строгим запретом, поскольку подобные союзы воспринимались как «безбожные». Только в день Успения Пресвятой Богородицы начинался благоприятный период для проведения свадебных церемоний. Считается, что сама Богородица покровительствует новобрачным и дарует им свое благословение на долгую и счастливую семейную жизнь. Также запрещено в этот период посещать развлекательные мероприятия, сквернословить и заниматься тяжелой физической работой.  Приметы на Успенский пост
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...