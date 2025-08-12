Успенский пост 14 августа 2025: что можно и нельзя делать

Успенский пост — один из четырех многодневных постов в православной традиции. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В это время есть ограничения в еде, а также запрещено жениться. О том, как и когда проходит Успенский пост, что можно и нельзя есть и какие существуют традиции — в материале URA.RU.
Когда проходит Успенский пост в 2025 году
Успенский пост, наряду с Великим, Петровым и Рождественским постами, относится к числу четырех многодневных постов, установленных в православной церкви. В отличие от других, его сроки не связаны с датой Пасхи или других переходящих праздников. Каждый год Успенский пост соблюдается в период с 14 по 27 августа.
В первый день Успенского поста, 14 августа, также отмечают Медовый Спас. 19 августа — двунадесятый праздник Преображение Господне и Яблочный Спас. Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. При этом, если праздник приходится на среду или пятницу, то пост заканчивается на следующий день. В 2025 году Успение будет в четверг, это непостный день, поэтому ограничений не будет.
История Успенского поста
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествует особый пост, призван напомнить православным о дне ухода из земной жизни Марии, матери Иисуса Христа. Следует отметить, что в этот день отмечается не столько сама смерть Богородицы, сколько ее вознесение к вечной, небесной жизни. Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица продолжает заступничество за людей перед Господом посредством своих молитв.
Исторические источники свидетельствуют о существовании Успенского поста уже в V веке. Окончательное установление сроков и дат этого поста произошло на Константинопольском соборе 1166 года.
Что можно и нельзя есть в Успенский пост
Успенский пост по строгости питания сравнивают с Великим. В этот период не разрешается есть мясо, рыбу и морепродукты, яйца и молочные продукты.
- в понедельник, среду и пятницу рекомендуется сухоядение — пища без термической обработки;
- во вторник и четверг разрешено употреблять горячую еду, но без добавления растительного масла;
- в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом
- 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешено есть рыбу, растительное масло и выпить немного вина.
Календарь питания в Успенский пост 2025
Традиции Успенского поста
На Руси верующие старались соблюдать духовную чистоту. В это время наши предки посещали богослужения, исповедовались, избегали шумных развлечений. В народной традиции Успенский пост часто именовали Спасовкой или Спасами, так как на этот период приходились сразу два праздника Спаса.
Во время Медового Спаса пчеловоды приносили собранный мед для освящения в церковь, что символизировало завершение сезона сбора меда. Обряд предусматривал распределение меда среди нуждающихся, а также проведение «вдовьих помочей» — коллективной помощи вдовам.
В этот период в селах звучали народные песни, устраивались хороводы, однако с началом поста эти веселые обычаи временно прекращались и возобновлялись лишь к осеннему свадебному сезону. В этот день освящали новые колодцы и берегли их от скверны. По народному календарю начинали собирать мак, защипывать горох, наблюдали за природными приметами.
Во время Яблочного Спаса верующие приносили в церковь плоды нового урожая — яблоки, груши и сливы. В этот день проходила торжественная Божественная литургия, посвященная празднику Преображения Господня, а также осуществлялось освящение фруктов. Согласно традиции, до наступления этого дня яблоки не употреблялись в пищу, особенно это касалось детей, потерявших близких.
Считалось, что первый укус яблока должен быть совершен в память об усопших. Вечером жители отправлялись в поле, чтобы проводить закатное солнце и проститься с уходящим летним теплом, ведь с этого момента осень постепенно начинала вступать в свои права.
Что можно делать в Успенский пост
В Успенский пост принято есть постную пищу, соблюдать рациональную умеренность в еде — стремиться к сдержанности и осознанности, а не к излишествам. Также важно посещать церковь, исповедоваться, причащаться, молиться и читать духовную литературу.
В пост благоприятно помогать ближним, проявлять сострадание, заботиться о нуждающихся. Кроме того, важно весть скромную жизнь и уделять больше времени семье и уединению.
Что нельзя делать в Успенский пост
У период Успенского поста запрещается есть мясо, мясные и молочные продукты, а также пить алкоголь. В период поста заключение браков находилось под строгим запретом, поскольку подобные союзы воспринимались как «безбожные».
Только в день Успения Пресвятой Богородицы начинался благоприятный период для проведения свадебных церемоний. Считается, что сама Богородица покровительствует новобрачным и дарует им свое благословение на долгую и счастливую семейную жизнь. Также запрещено в этот период посещать развлекательные мероприятия, сквернословить и заниматься тяжелой физической работой.
Приметы на Успенский пост
- Случайное обливание водой в первый день поста привлекает счастье и здоровье;
- Постричься незамужней девушке — отсрочить свадьбу;
- Упавшие на голову во время сбора урожая яблоко или орех к удаче;
- Дождь на Преображение и Успение пророчил снежную зиму.
