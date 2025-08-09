Постные пряники, блины и пончики: топ-10 простых рецептов к Медовому Спасу

Медовый Спас в 2025 году выпадает на первый день Успенского поста, поэтому блюда лучше готовить постными. В это время обычно готовят выпечку с медом, десерты с орехами орехами и маком. URA.RU собрало 10 рецептов самых вкусных блюд на Медовый Спас.
Что можно есть на Медовый Спас 14 августа 2025
В день Медового Спаса, 14 августа, разрешается употреблять постные блюда, в состав которых входят мед и мак. Этот праздник олицетворяет обряд освящения первого меда нового сбора. С момента освящения меда в церкви его можно официально включать в пищу. Запрещено употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу, так как с Медового Спаса начинается Успенский пост. Разрешена пища растительного происхождения.
Чем полезен мед — мнение диетолога
В беседе с URA.RU врач-диетолог Михаил Варнавцев рассказал, что мед — особый природный продукт, который производится пчелами путем переработки цветочного нектара. Продукт отличается сложным химическим составом, включающим свыше 300 ценных веществ.
Основную часть меда составляют углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза), доля которых достигает 80%. Вода содержится в объеме от 16 до 20%. Белки, включая различные ферменты, присутствуют в количестве до 0,7%. В меде обнаруживаются витамины группы B (B1, B2, B5, B6), а также витамин C, E, K и каротин.
«Благодаря очень богатому составу мед обладает большим и насыщенным множеством полезных свойств Он способствует укреплению иммунитета, также улучшению пищеварения, работы сердца и сосудов, например, оказывает противомикробное и противовоспалительное действие», — говорит доктор Варнавцев.
Также мед обладает антибактериальным и противовирусным эффектами, ускоряет заживление ран, ожогов. Он оказывает мягкое успокаивающее действие, облегчает засыпание и нормализует сон.
Домашние рецепты
Постные медовые пряники
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 400 г;
- сахар — 180 г (80 г — для пряников, 100 г — для глазури);
- горячая вода — 130 мл (100 мл — для пряников, 30 мл — для глазури);
- мед — 125 г (жидкий);
- масло растительное — 50 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- корица молотая — 1/2 ч. л.;
- имбирь молотый — 1/2 ч. л.
Приготовление теста: в сотейнике растопить половину сахара до получения однородной жидкой массы темно-коричневого цвета. Влить горячую воду, размешать до объединения компонентов. Добавить оставшийся сахар и продолжать перемешивание до его полного растворения. Смесь слегка остудить, затем ввести мед и перемешать. Сладкую жидкую массу перелить в отдельную миску, добавить растительное масло и довести смесь до однородного состояния.
В миску просеивают половину предусмотренного рецептом количества муки вместе с разрыхлителем, затем добавляют молотую корицу и имбирь. Ингредиенты перемешивают до получения однородной массы. Постепенно вводят оставшуюся часть муки и вымешивают тесто до образования однородной консистенции.
Выпекание: полученное тесто выкладывают на противень. Выпекание осуществляется в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15–20 минут. Готовые пряники остужают на решетке.
Приготовление глазури: сахар смешивают с водой, доводят получившуюся смесь до кипения и варят сироп на слабом огне около 10 минут. Пряники покрывают глазурью либо полностью погружают в нее. После этого изделия оставляют до полного застывания глазури.
Яблоки с медом
Ингредиенты:
- яблоко - 6 шт.;
- мед - 6 ст. л.;
- орехи, сахар, изюм, корица по вкусу;
- сок яблочный - 1,5 стакана.
Приготовление: в яблоках необходимо удалить сердцевину. В отдельной емкости следует смешать изюм, мед, специи и орехи. Полученной начинкой заполнить подготовленные отверстия в яблоках, затем полить их соком и выложить в форму для запекания. После этого яблоки помещают в духовку и запекают до готовности.
Медовый салат
Ингредиенты
- яблоки - 3 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- орехи грецкие - 12 шт.;
- лимон - 1/2 шт.;
- мед - 3 ст. л.
Приготовление: яблоки и морковь следует натереть на терке. Орехи измельчить и добавить к полученной массе, затем выжать сок лимона и влить мед. Все ингредиенты перемешать и дать блюду настояться.
Маковник в меду
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана:
- растительное масло — 3 ст. л.;
- дрожжи — половина пакетика;
- ложка сахар — 1 ч. л.;
- соль по вкусу;
- мак — 10–12 ст. л.;
- мед — 3 ст. л.
Приготовление: сначала необходимо приготовить опару из муки, дрожжей и сахара, оставив ее в теплом месте для брожения. После этого к опаре следует добавить соль, растительное масло и оставшуюся муку, тщательно вымесив тесто. Готовое тесто необходимо вновь поставить в теплое место для подъема.
Для приготовления начинки промытый мак смешивают с медом, после чего массу варят на медленном огне, регулярно помешивая, в течение 8–10 минут. Затем начинку следует остудить.
Поднявшееся тесто раскатывают в пласт, равномерно распределяют по нему маковую начинку и сворачивают в рулет. Заготовку выкладывают на предварительно смазанный маслом противень и сверху также смазывают маслом. Выпекать рулет рекомендуется в заранее разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут.
Овсяная каша с яблоками и медом
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 70 г;
- яблоки — 50 г;
- мед — 1 ст. л.;
- соль — 1 щепотка;
- вода — 180 г;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление: в кипящую воду необходимо всыпать овсяные хлопья и добавить соль. Варить кашу следует в течение пяти минут, почти доводя до готовности. Яблоки нарезать небольшими кубиками, после чего высыпать их в кастрюлю с овсянкой. Продолжать варку еще три минуты до размягчения фруктов. Затем ввести мед, тщательно перемешать и снять кашу с огня. Перед подачей рекомендуется добавить сливочное масло, вновь перемешать блюдо, накрыть крышкой и дать настояться несколько минут.
Медовый квас
Ингредиенты:
- вода — 2 литра;
- мед — 0,5 кг (свежий, не засахарившийся, желательно цветочный);
- лимонный сок — 200 мл (или 4 средних лимона);
- дрожжи — 20 грамм сухих (100 грамм прессованных).
Приготовление: из лимонов выжать сок любым доступным методом (например, разрезать каждый цитрус на 2 части и выдавить сок руками).
Плотный мед рекомендуется поместить в сотейник или кастрюлю и прогревать на слабом огне либо на водяной бане, что считается более предпочтительным способом. В процессе нагревания массу следует постоянно помешивать до достижения жидкой консистенции, после чего немедленно снять с огня. Если мед изначально имеет жидкую структуру, подвергать его дополнительному нагреву не требуется.
Сначала дрожжи подготовить, следуя указаниям на упаковке. В выбранную емкость для брожения — это может быть пластиковая бутылка или стеклянная банка — налить воду комнатной температуры и растворить в ней половину предусмотренного объема меда. Затем в получившееся сусло добавить подготовленные дрожжи и тщательно перемешать до получения однородной массы. Рекомендуется оставить не менее половины объема емкости свободным, чтобы впоследствии можно было внести оставшийся мед и обеспечить место для выделения углекислого газа в процессе брожения.
Горлышко емкости прикрыть марлей для предотвращения попадания насекомых внутрь. Квас рекомендуется поставить в темное место с комнатной температурой в диапазоне 18–27°C либо накрыть емкость плотной тканью. Напиток необходимо оставить на 10–12 часов.
Уже спустя 2–3 часа после смешивания должны появиться первые признаки брожения: образование пены на поверхности, легкий кисловатый аромат и характерное шипение. Добавить в напиток оставшуюся половину меда, перемешать до однородной консистенции. Убрать напиток в холодильник, погреб или подвал. Через 12–16 часов квас готов.
Постные блины с медом
Ингредиенты:
- вода — 500 мл;
- мука — 200 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- щепотка соли;
- растительное масло — 30 мл;
- мед — 30 г.
Приготовление: нагрейте воду до температуры 30–40 градусов. Половину полученной жидкости перелейте в отдельную емкость и растворите в ней дрожжи. Затем добавьте мед и немного соли, тщательно перемешайте.
Постепенно вводите оставшуюся муку, постоянно размешивая массу до образования однородного теста. После этого поместите его в теплое место и дайте подойти в течение 20 минут. После истечения указанного времени влейте оставшуюся воду, снова перемешайте тесто до однородности и приступайте к приготовлению блинов.
Мед с орехами
Ингредиенты:
- жидкий мед — 500 г.;
- грецкие орехи, кешью, жаренный миндаль, кедровые орехи — по 200 г.
Приготовление: для приготовления данного блюда потребуется две стеклянные банки объемом 0,5 литра. На их дно помещают по 3–4 столовые ложки меда, после чего сверху выкладывают слой орехов одного сорта. Далее вновь наливают мед и размещают орехи другого вида. Процесс чередования слоев продолжают до полного использования всех подготовленных компонентов.
Ленивый медовик
Ингредиенты:
- мед — 120 г;
- сливочное масло — 180 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- мука — 380 г;
- жирная сметана — 700 г;
- сахарная пудра — 3–4 ст. л.
Приготовление: в кастрюлю помещают мед и сливочное масло, после чего нагревают, помешивая, до полного растворения компонентов. Затем добавляют соду и быстро размешивают, чтобы пена осела, после чего снимают посуду с огня.
Яйца и сахар взбивают миксером до формирования светлой однородной массы. Не прекращая взбивания, медленно вводят ранее приготовленную медовую смесь. Муку добавляют поэтапно, каждый раз тщательно размешивая, чтобы получить жидкое тесто. Получившуюся массу делят на три равные части. Противень застилают пергаментной бумагой. Одну часть теста выливают на подготовленную поверхность и равномерно распределяют по почти всей площади с помощью лопатки.
Поместите заготовку в предварительно разогретую до 180 °C духовку примерно на 10 минут, при необходимости уменьшив время выпечки. Оставшиеся коржи приготовьте аналогично. После выпекания удалите пергаментную бумагу и аккуратно обрежьте края. Остывшие обрезки измельчите с помощью блендера.
Сложите коржи друг на друга и разрежьте их поперек на две части, затем дайте полностью остыть. Для приготовления крема соедините сметану с сахарной пудрой. При желании добиться более нежной текстуры можно заменить часть сметаны взбитыми сливками.
Собрать торт, промазывая коржи кремом. Покрыть кремом верх и бока. Украсить крошкой из обрезков. Убрать торт в холодильник на несколько часов, чтобы коржи пропитались.
Медовые пончики
Ингредиенты:
- теплое молоко — 260–280 мл;
- дрожжи — 3 ч. л. (9 грамм);
- яичные желтки — 3 шт.;
- мука — 550 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- жидкий мед — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 3 ст. л.;
- щепотка соли.
Приготовление: в теплое молоко вливаем три желтка и дрожжи, все перемешиваем, накрываем емкость полотенцем и оставляем в теплом месте на 10–15 минут. Когда на поверхности появятся небольшие пузыри, добавляем всю просеянную муку, разрыхлитель и жидкий мед.
Приготовьте тесто, добавив в него мягкое сливочное масло или маргарин, а также немного соли. Замесите массу до получения однородной эластичной консистенции, тщательно вымешивая ее руками в течение нескольких минут.
Затем отделите от общей массы небольшие порции — примерно по 45 граммов каждая — и сформируйте из них шарики, подгибая края внутрь. Повторите данную процедуру с оставшимся тестом. Полученные заготовки выложите на рабочую поверхность, накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 45 минут для расстойки. За это время шарики увеличатся в объеме как минимум вдвое.
Окунаем палец в муку и делаем отверстие в центре будущего пончика. После этого оставляем пончики еще на 10 минут отдыхать. Жарим готовые пончики на масле без запаха, как обычные пирожки, с двух сторон, по паре минут с каждой стороны до характерного цвета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.