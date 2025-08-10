Бандерас, отметивший 65-летие, не собирается на пенсию

Испанский актер Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось 65 лет, заявил, что не планирует завершать карьеру и не собирается уходить на пенсию. По его словам, он не ощущает себя пожилым человеком и не видит причин прекращать работать.
«В 20 лет я думал, что 65-летние ходят с тростью. Я себя так не ощущаю, я не вижу конца… Возможно, я делаю то, что не следует делать. Но врачи мне ничего не говорят. Они говорят, что со мной все в порядке, что я могу делать, что захочу… Раньше в 65 уходили на пенсию. Теперь нет, это происходит позже», — заявил Бандерас в интервью Pais. Он также отметил, что планирует взять уроки сольфеджио, и для этого уже купил себе пианино. По его словам, он будет из тех, кто если остановится, то умрет.
Бандерас также отметил, что инфаркт, который он перенес в 2017 году, стал для него важным сигналом и заставил по-новому взглянуть на жизнь и отношение к собственному здоровью. Несмотря на перенесенное заболевание, актер продолжает активно работать над новыми проектами и осваивает новые творческие направления.
Антонио Бандерас родился в Малаге в 1960 году. За свою карьеру он снялся в таких известных фильмах, как «Маска Зорро», «Дети шпионов», «Кожа, в которой я живу» и «За гранью реальности». Актер неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, включая Каннский кинофестиваль и премию «Гойя», а также номинировался на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Помимо актерской деятельности Бандерас занимается режиссурой, парфюмерией, созданием вин и разработкой мужской одежды, передает RT.
