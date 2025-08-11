Куба отключает карты «Мир»

На Кубе заявили о технических перерывах в оплате картами, включая «Мир»
На Кубе заявили о технических перерывах в оплате картами, включая «Мир»

На Кубе с 11 августа по 3 ноября по понедельникам в утренние часы будут временно ограничены операции по банковским картам с магнитной полосой, включая российскую систему «Мир». Об этом сообщила государственная финансовая компания Fincimex.

«В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт с магнитной полосой, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00», — передает Cubadebate сообщение компании. По информации Fincimex, ограничения вводятся из-за необходимости обновления технологических систем для повышения производительности обработки карт и работы POS-терминалов.

В Fincimex уточнили, что перебои будут наблюдаться не более шести часов в указанный промежуток времени и затронут все карты, выпущенные различными платежными системами, действующими на территории республики. Техническое обслуживание будет проводиться по следующему графику: 11, 18, 25 августа; 1, 8, 15, 22 и 29 сентября; 6, 13, 20 и 27 октября; а также 3 ноября. В компании подчеркнули, что работы направлены на улучшение и оптимизацию предоставляемых услуг.

Ранее Центробанк дал россиянам обещание по замене Visa и Mastercard. Сейчас отсутствует срочная потребность в немедленной замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Вместе с тем, Банк России анализирует возможность введения определенного срока, по истечении которого российские кредитные организации прекратят обслуживание этих платежных систем.

