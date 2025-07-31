ЦБ дал россиянам обещание по замене Visa и Mastercard

В настоящее время нет острой необходимости немедленно заменять карты международных платежных систем Visa и Mastercard, однако Банк России рассматривает возможность установления обоснованного срока, после истечения которого российские банки прекратят обслуживание платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
«В срочной замене карт нет необходимости. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме», — передает слова пресс-службы РБК.
Кроме того, Центробанк подчеркнул, что при желании держатели карт международных платежных систем смогут заменить их на карту «Мир». Как пояснили в регуляторе, ранее совместно с участниками рынка было принято осознанное решение продлить срок действия таких карт, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложившихся обстоятельствах. В настоящее время наблюдается тенденция поэтапной замены банками карт с истекшим сроком действия, в результате чего их количество и доля на рынке постоянно снижаются.
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