ЦБ дал россиянам обещание по замене Visa и Mastercard

ЦБ: в срочной замене карт Visa и Mastercard нет необходимости
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ЦБ заявили об отсутствии острой необходимости немедленно заменять карты
ЦБ заявили об отсутствии острой необходимости немедленно заменять карты Фото:

В настоящее время нет острой необходимости немедленно заменять карты международных платежных систем Visa и Mastercard, однако Банк России рассматривает возможность установления обоснованного срока, после истечения которого российские банки прекратят обслуживание платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«В срочной замене карт нет необходимости. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме», — передает слова пресс-службы РБК. 

Кроме того, Центробанк подчеркнул, что при желании держатели карт международных платежных систем смогут заменить их на карту «Мир». Как пояснили в регуляторе, ранее совместно с участниками рынка было принято осознанное решение продлить срок действия таких карт, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложившихся обстоятельствах. В настоящее время наблюдается тенденция поэтапной замены банками карт с истекшим сроком действия, в результате чего их количество и доля на рынке постоянно снижаются.

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В настоящее время нет острой необходимости немедленно заменять карты международных платежных систем Visa и Mastercard, однако Банк России рассматривает возможность установления обоснованного срока, после истечения которого российские банки прекратят обслуживание платежных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «В срочной замене карт нет необходимости. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме», — передает слова пресс-службы РБК.  Кроме того, Центробанк подчеркнул, что при желании держатели карт международных платежных систем смогут заменить их на карту «Мир». Как пояснили в регуляторе, ранее совместно с участниками рынка было принято осознанное решение продлить срок действия таких карт, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложившихся обстоятельствах. В настоящее время наблюдается тенденция поэтапной замены банками карт с истекшим сроком действия, в результате чего их количество и доля на рынке постоянно снижаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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