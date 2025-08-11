С прилавков пропадут вейпы одной известной марки

В РФ запретили продавать вейпы и энергетики, выпускаемые под одним брендом HQD
Роспотребнадзор запретил продажу в России электронных сигарет и энергетических напитков, выпущенных под единым брендом HQD. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры. Предписание получили интернет-магазины, реализующие подобную продукцию.

«Роспотребнадзор запретил продавать вейпы и энергетики, выпускаемые под одним брендом... Такое предписание по итогам проверки ... получили интернет-магазины, торговавшие этими товарами под китайской маркой HQD», — пишут «Известия». Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил, что продажа энергетиков и вейпов под одной торговой маркой может нарушать действующее законодательство о запрете стимулирования потребления никотинсодержащей продукции.

Правообладателем бренда HQD в России выступает компания АО «Меридиан-Трейд». Эта организация занимается оптовой реализацией как электронных сигарет, так и энергетических напитков HQD, что подтверждается размещенной на официальных сайтах информацией и едиными контактами для партнеров. Согласно сведениям «Спарк-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 года достигла 1,43 миллиарда рублей.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин напомнил о рисках, связанных с употреблением вейпов в условиях жары, передает 360.ru. По словам эксперта, при жаркой погоде негативное воздействие вейпов на организм усиливается, поскольку в это время организм становится более восприимчивым к вредным факторам. Под воздействием высоких температур жидкость для электронных сигарет испаряется интенсивнее, что приводит к увеличению концентрации токсичных веществ, раздражающих дыхательные пути.

