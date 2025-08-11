Над регионами России уничтожили десятки беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО в ночь на 11 августа сбили 32 украинских беспилотника в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
Больше всего дронов — семь — были обнаружены и сбиты в Белгородской области. По пять беспилотников уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей, четыре — над Крымом. Кроме того, по два БПЛА ликвидированы в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Московском регионе. Еще один дрон был сбит в небе над Тульской областью.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ВСУ нанесли удары с применением беспилотников по двум промышленным зонам, расположенным в регионе. В результате инцидента один из сотрудников предприятия скончался на месте происшествия. Еще двое получили ранения различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.