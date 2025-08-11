Российские регионы отражают атаку дронов, есть погибшие: карта ударов БПЛА 11 августа

В ночь на 11 августа Россия отразила очередную атаку украинских БПЛА на свои регионы. В Тульской области из-за ударов дронов ВСУ погибли двое мирных людей, трое пострадали. Есть двое пострадавших в Брянской области. Средства ПВО отразили удары беспилотников на Москву. В нескольких регионах вечером 10 августа было уничтожено почти 30 БПЛА. В Пензенской области было закрыто небо, в ряде регионов объявлена опасность атаки. Подробнее о ночной атаке дронов Украины на РФ — в материале URA.RU.
Тульская область
В регионе было сбито 11 беспилотников ВСУ с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В результате атаки двое мирных жителей погибли, еще трое — ранены. Пострадавшие доставлены в больницу. Опасность атаки БПЛА сохранялась и ночью. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
Брянская область
Семь украинских дронов было сбито над регионом с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Из-за атаки был ранен мужчина, в селе Стратива Стародубского муниципального округа. Пострадавшего госпитализировали. После сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль.
В результате атаки на регион также пострадала женщина, ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь. Было повреждено остекление в жилом доме. На местах работают оперативные и экстренные службы. Об этом рассказал губернатор области Александр Богомаз.
Московская область
Средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Жители области сообщили о характерном звуке БПЛА в небе и вспышке, которая, по их мнению, произошла в результате работы ПВО.
Воронежская область
В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА, силы ПВО приведены в готовность. Губернатор региона Александр Гусев призвал людей не выходить на улицу либо зайти в помещение, а также отойти от окон. При виде беспилотника — сразу звонить в 112. Угроза непосредственной атаки объявлена в Бобровском и Бутурлиновском районах.
Пензенская область
В регионе был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. Жителей предупредили о возможном временном ограничении в работе интернета. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко. Также в области был введен план «Ковер» — закрыто небо и ограничена работа аэропорта.
Уничтожены беспилотники
Средства ПВО в нескольких регионах сбили беспилотники Украины с 20:00 до 23:00 мск. Так, над Орловской областью было уничтожено пять дронов, над Калужской — два, над Рязанской — один.
Угроза атаки БПЛА
МЧС России предупредило об опасности атаки БПЛА в Самарской области, пишет ТАСС. Губернаторы регионов сообщили, что опасность атаки украинских беспилотников была объявлена в Белгородской и Липецкой области (Елец, Елецкий и Долгоруковский район, Становлянское и Измалковское муниципальные образования).
