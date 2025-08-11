Карты «Мир» отключат на Кубе: где еще в мире работает российская платежная система

На Кубе ввели временные ограничения для российской карты «Мир», которую принимают в банках и терминалах по всей стране. Всего платежную систему из России принимают 15 стран на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и других регионах по всему миру. Часть стран позволяет платить такими картами во всех туристических местах, часть — только снимать наличные в определенных банкоматах. Подробный список стран, где предусмотрена возможность пользоваться «Миром» — в материале URA.RU.
Куба
Власти Кубы временно ограничат операции с банковскими картами с магнитной полосой, включая российскую систему «Мир», по понедельникам с 00:30 до 06:00 на период с 11 августа по 3 ноября 2025 года. Об этом сообщила государственная финансовая компания Fincimex.
Ограничения вводятся на время проведения работ по модернизации технологических систем обслуживания карточных операций. Меры коснутся всех карт, выпущенных различными международными и национальными платежными системами, работающими на территории Кубы. Цель обновления — повысить производительность обработки карточных платежей и обеспечить стабильную работу POS-терминалов.
В другое время карты «Мир» работают без ограничений — ими можно платить и в магазинах, и в ресторанах, и в отелях, за аренду автомобиля. Однако терминалы есть не во всех местах, а туристы отмечают, что иногда карту приходится прикладывать к терминалам несколько раз. Со временем возможности оплаты будут расширять, а расчеты проходят по курсу, установленному системой «Мир». Также можно снимать валюту в кубинских песо.
Беларусь
Карта «Мир» работает абсолютно везде — во всех банках, банкоматах, кафе, магазины и так далее. Также можно платить через приложение бесконтактной оплаты Mir Pay, которая доступна только на Android.
Абхазия
Карту «Мир» принимают по всей платежной инфраструктуре страны, снять деньги можно в любом банкомате: «Универсал-банк», «Кибит-Банк», Сбербанк Абхазии и других. Несмотря на то, что карта принимается во всех терминалах, сами терминалы есть далеко не везде, если это не туристический город по типу Гагры или Сухума. Чтобы не нарваться на отказ в оплате этой платежной системой (например, в Новоафонской пещере), лучше пользоваться наличными.
Южная Осетия
Все банкоматы и терминалы принимают «Мир» без ограничений, но в основном только в столице — Цхинвале. Снять наличные пока можно только в банкоматах Нацбанка. Однако сеть будут развивать, чтобы туристы могли платить во всех локациях за пределами столичного города.
Азербайджан
Карта «Мир» заработала в 2024 году. Можно снять наличные в банкоматах ВТБ, но в терминалах оплату принимать еще не начали.
Армения
«Мир» принимает только «ВТБ Армения» с марта 2024 года. В банкоматах можно снять наличные даже если карту выпустил другой банк, минимальная сумма — две тысячи армянских драм (примерно 450 рублей), лимит — 150 тысяч (примерно 36 тысяч рублей). Отели иногда принимают оплату этой платежной системой.
Таджикистан
«Мир» принимает только Dushanbe City Bank («Душанбе Сити») — можно снимать валюту в местной валюте, сомони. В ресторанах и магазинах российские карты не работают.
Казахстан
С картами «Мир» работает только ВТБ, снять наличные можно только в тенге. Лимит — 400 тысяч тенге (чуть более 75 тысяч рублей). В кафе и магазинах расплатиться не получится, поскольку все банки, в том числе казахская дочерняя компания Сбербанка Bereke Bank, перестали обслуживать российские карты из-за угрозы вторичных санкций.
Иран
Картой «Мир» можно платить по технологии бесконтактной оплаты NFC. Также доступна и оплата по Mir Pay. Такая возможность появилась с мая 2025 года.
Вьетнам
Страна активно интегрирует «Мир». Можно расплатиться там, где есть терминалы банка VRB, которых по стране около 350. По словам некоторых туристов, эти банкоматы бывает тяжело найти, поскольку нигде нет наклеек или других обозначений о его работе в конкретном магазине или кафе. Также люди жалуются, что обменный курс в банкоматах этой сети может якобы не соответствовать официальному. За раз можно снять не более пяти миллионов вьетнамских донгов (почти 16 тысяч рублей).
Лаос
Местные банки принимают «Мир» с ноября 2023 года. Снимать деньги можно в лаосских кипах — местной валюте. Однако прием платежей работает с ограничениями.
Мьянма
«Мир» принимают в определенных ресторанах, отелях, клиниках. В торговых центрах работают терминалы специально для россиян — с надписью MIR cards only («Только карты МИР»).
Турция
Терминалы для оплаты картами «Мир» установили в некоторых отелях, кафе, магазинах, аптеках и других туристических точках. Но список мест очень ограничен.
Мальдивы
Карты «Мир» официально не принимаются мальдивскими банками. Однако здесь запустили оплату по QR-коду для российских банковских карт. Для этого требуется отсканировать, собственно, сам код, ввести данные о проживании и банковской карты. Таким образом можно оплатить трансфер или детскую комнату в отеле.
Венесуэла
В основном карты «Мир» принимают в туристических регионах. Среди них: столичный округ Манагуа, штат Нуэва-Эспарта с островами Коче, Кубагуа, Маргарита, штат Боливар. Платежи принимает крупнейший банк Banco de Venezuela, но, как отмечают туристы, российские карты почти нигде не работают.
Никарагуа
Можно снимать деньги с карт «Мир» в местной валюте — никарагуанской кордобе. Такая возможность есть в городе Манагуа, в здании «Дельта» компании Credicoop работает круглосуточный банкомат.
Новые страны
Россия ведет переговоры о внедрении карт «Мир» с рядом стран. В этот список входят: Таиланд, Маврикия, Шри-Ланка, Индонезия, Монголия и Египет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.