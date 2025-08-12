Координатору атак ВСУ на Курск вынесли приговор

Координатор атак беспилотников ВСУ на Курск Марченко получил 16 лет колонии
Военный суд приговорил координатора к длительному сроку (архивное фото)
Военный суд приговорил координатора к длительному сроку (архивное фото)
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор Эльдару Марченко, который координировал атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Курске. Подробности судебного решения рассказали в ТАСС.

 «Назначить Марченко наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима», — сообщили приговор судьи в ТАСС. Также осужденному назначено последующее ограничение свободы на 1,5 года.

По словам адвоката Марченко, решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке и пока не вступило в законную силу. В ходе слушаний подсудимый отрицал свою причастность к атакам беспилотников на объекты в Курске, а также заявлял об отсутствии у него связей со спецслужбами Украины. Подробности расследования и материалы дела не раскрывались.

