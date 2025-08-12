Власти пообещали запустить долгожданные телетрапы в пермском аэропорту в 2026 году. Видео

Минтранс: в пермском аэропорту начали строить инфраструктуру для телетрапов
В Министерстве транспорта Пермского края проинформировали, что подрядная организация по реконструкции аэропорта Перми — АО «Уралмострой» — уже приступила к выполнению работ. В настоящее время рабочие занимаются демонтажем старого асфальтового и бетонного покрытия на строительной площадке. 

«Мы понимаем, что пассажиры с нетерпением ожидают запуска телетрапов, монтаж которых уже завершен, и они полностью готовы к использованию. После завершения всех необходимых процедур по вводу новой инфраструктуры в эксплуатацию, телетрапы будут введены в работу», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

Согласно планам, обновление перрона, рулежных дорожек, а также инженерных коммуникаций планируется завершить к 30 сентября 2026 года. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию будет обеспечено функционирование телетрапов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей на проведение реконструкции инженерных объектов аэропортового комплекса «Большое Савино» в Перми. Однако в феврале 2025 года пермский минтранс называл другие сроки. И обещал, что до конца года реконструкция перрона будет уже завершена. После этого станет возможна установка телетрапов.

Как ранее рассказывало URA.RU, в декабре 2024 года во время прямой линии президента РФ пермяки пожаловались, что телетрапы в пермском аэропорту уже несколько лет стоят без дела. Тогда же стало известно, что генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», отказался от реконструкции перрона. Несмотря на это, краевые власти тогда заверили, что строительные работы в аэропорту Перми возобновятся.

