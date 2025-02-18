В Минтрансе РФ раскрыли сроки начала эксплуатации телетрапов в аэропорту Перми

Реконструкция перрона в пермском аэропорту завершится в 2025 году. После этого станет возможной эксплуатация телетрапов в воздушной гавани. Такие сроки приводит министерство Пермского края ссылаясь на коллег из федерального ведомства.
«По информации Министерства транспорта РФ, завершение реконструкции инженерных сооружений аэропорта планируется в 2025 году, после чего станет возможна установка телетрапов», — поясняет министерство транспорта края в комментариях к посту главы региона.
В декабре 2024 года во время прямой линии президента РФ пермяки пожаловались, что телетрапы в пермском аэропорту уже несколько лет стоят без дела. Тогда же стало известно, что генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», отказался от реконструкции перрона. Несмотря на это, краевые власти заверили, что строительные работы в аэропорту Перми возобновятся.
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