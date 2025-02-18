18 февраля 2025

В Минтрансе РФ раскрыли сроки начала эксплуатации телетрапов в аэропорту Перми

Минтранс пообещал запустить в работу телетрапы в аэропорту Перми в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Телетрапы в пермском аэропорту не эксплуатируются
Телетрапы в пермском аэропорту не эксплуатируются Фото:

Реконструкция перрона в пермском аэропорту завершится в 2025 году. После этого станет возможной эксплуатация телетрапов в воздушной гавани. Такие сроки приводит министерство Пермского края ссылаясь на коллег из федерального ведомства.

«По информации Министерства транспорта РФ, завершение реконструкции инженерных сооружений аэропорта планируется в 2025 году, после чего станет возможна установка телетрапов», — поясняет министерство транспорта края в комментариях к посту главы региона.

В декабре 2024 года во время прямой линии президента РФ пермяки пожаловались, что телетрапы в пермском аэропорту уже несколько лет стоят без дела. Тогда же стало известно, что генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», отказался от реконструкции перрона. Несмотря на это, краевые власти заверили, что строительные работы в аэропорту Перми возобновятся.

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Реконструкция перрона в пермском аэропорту завершится в 2025 году. После этого станет возможной эксплуатация телетрапов в воздушной гавани. Такие сроки приводит министерство Пермского края ссылаясь на коллег из федерального ведомства. «По информации Министерства транспорта РФ, завершение реконструкции инженерных сооружений аэропорта планируется в 2025 году, после чего станет возможна установка телетрапов», — поясняет министерство транспорта края в комментариях к посту главы региона. В декабре 2024 года во время прямой линии президента РФ пермяки пожаловались, что телетрапы в пермском аэропорту уже несколько лет стоят без дела. Тогда же стало известно, что генподрядчик, АО «Стройтрансгаз», отказался от реконструкции перрона. Несмотря на это, краевые власти заверили, что строительные работы в аэропорту Перми возобновятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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