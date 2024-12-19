На прямой линии Путина пермяки спросили об аэропорте

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина жители Перми возмутились недостроенным аэропортом «Большое Савино». Сообщение горожан показали в прямом эфире.
«Два года не могут достроить аэропорт „Большое Савино“ в Перми», — сообщили пермяки президенту. Какие именно работы автор имел в виду, не уточняется.
В связи с вопросом пермяков URA.RU решило напомнить, что в аэропорту «Большое Савино» хотят сделать, и какие работы уже идут. В первую очередь планируют установить телетрапы. Их не могут сделать на протяжении трех лет. О возобновлении работ в начале декабря сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании регионального правительства. Также краевые власти заявляли о строительстве второй очереди аэропорта и расширении зоны парковки автомобилей.
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