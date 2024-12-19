На прямой линии Путина пермяки спросили об аэропорте

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Пермяков беспокоит недостроенный аэропорт
Пермяков беспокоит недостроенный аэропорт Фото:

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина жители Перми возмутились недостроенным аэропортом «Большое Савино». Сообщение горожан показали в прямом эфире.

«Два года не могут достроить аэропорт „Большое Савино“ в Перми», — сообщили пермяки президенту. Какие именно работы автор имел в виду, не уточняется.

В связи с вопросом пермяков URA.RU решило напомнить, что в аэропорту «Большое Савино» хотят сделать, и какие работы уже идут. В первую очередь планируют установить телетрапы. Их не могут сделать на протяжении трех лет. О возобновлении работ в начале декабря сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании регионального правительства. Также краевые власти заявляли о строительстве второй очереди аэропорта и расширении зоны парковки автомобилей.

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Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина жители Перми возмутились недостроенным аэропортом «Большое Савино». Сообщение горожан показали в прямом эфире. «Два года не могут достроить аэропорт „Большое Савино“ в Перми», — сообщили пермяки президенту. Какие именно работы автор имел в виду, не уточняется. В связи с вопросом пермяков URA.RU решило напомнить, что в аэропорту «Большое Савино» хотят сделать, и какие работы уже идут. В первую очередь планируют установить телетрапы. Их не могут сделать на протяжении трех лет. О возобновлении работ в начале декабря сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании регионального правительства. Также краевые власти заявляли о строительстве второй очереди аэропорта и расширении зоны парковки автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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