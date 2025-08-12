Лавров обсудил с Рубио грядущую встречу лидеров РФ и США на Аляске

Срочная новость
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Предметом обсуждения стала подготовка грядущей встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По итогам беседы стороны сообщили об успешном настрое на грядущее мероприятие. Об этом сообщили в МИД России.
