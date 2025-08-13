13 августа 2025

Плавающие машины и сильные потопы: Петербург вновь накрыло непогодой. Видео

В Санкт-Петербурге вновь затопило улицы из-за сильных ливней
В Петербурге и Ленобласти бушует непогода
В Петербурге и Ленобласти бушует непогода Фото:

Сильные ливни вновь привели к подтоплениям на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга. В результате непогоды в Красногвардейском и Выборгском районах города за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. А автомобилистам пришлось передвигаться по затопленным дорогам.

«На севере города продолжаются ливни. В Красногвардейском районе зафиксировано 66,42 мм осадков (с интенсивностью 27,85 мм за 20 минут). В Выборгском — 38,43 мм (с интенсивностью 14,89 мм за 20 минут)», — сообщила пресс-служба Водоканала Петербурга в Telegram. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи, на которых автомобилисты передвигаются по затопленным дорогам, а пассажирам общественного транспорта приходится спасать вещи от воды внутри салонов.

По словам очевидцев, на улице Ольги Форш из-за ливня забил фонтан, а в Озерках подтопило пиццерию. Жители Ленинградской области также сообщают о последствиях стихии: в Буграх вода образовала затопления во дворах, а в Мурино улицы частично превратились в каналы.

В Водоканале отметили, что дождевая вода будет полностью принята системой водоотведения в течение непродолжительного времени. По адресам наиболее серьезных подтоплений были направлены аварийные бригады для обследования канализационных сетей и ликвидации последствий непогоды.

