Сильные ливни вновь привели к подтоплениям на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга. В результате непогоды в Красногвардейском и Выборгском районах города за несколько часов выпала почти месячная норма осадков. А автомобилистам пришлось передвигаться по затопленным дорогам.
«На севере города продолжаются ливни. В Красногвардейском районе зафиксировано 66,42 мм осадков (с интенсивностью 27,85 мм за 20 минут). В Выборгском — 38,43 мм (с интенсивностью 14,89 мм за 20 минут)», — сообщила пресс-служба Водоканала Петербурга в Telegram. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи, на которых автомобилисты передвигаются по затопленным дорогам, а пассажирам общественного транспорта приходится спасать вещи от воды внутри салонов.
По словам очевидцев, на улице Ольги Форш из-за ливня забил фонтан, а в Озерках подтопило пиццерию. Жители Ленинградской области также сообщают о последствиях стихии: в Буграх вода образовала затопления во дворах, а в Мурино улицы частично превратились в каналы.
В Водоканале отметили, что дождевая вода будет полностью принята системой водоотведения в течение непродолжительного времени. По адресам наиболее серьезных подтоплений были направлены аварийные бригады для обследования канализационных сетей и ликвидации последствий непогоды.
