Мишустин выделил Челябинской области 146 миллионов на коммуналку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области дополнительно 146 млн рублей на коммунальную инфраструктуру. Как следует из документа, деньги пойдут на развитие инфраструктуры.
«Утвердить прилагаемые изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», — говорится в документе. Рост областного показателя пришелся на 2025 год.
Согласно документу, которым располагает URA.RU, в 2025 году регион получит больше на 145,9 млн рублей. В результате федеральное правительство перечислит области 876 млн рублей. В то же время в 2026 году сумма осталась неизменной. Она составляет 808,154 млн рублей. Плановый показатель 2027 года составит 1,068 млрд рублей.
