Белоусов будет участвовать в переговорах Трампа и Путина в расширенном составе

Белоусов находится в команде переговорщиков
Белоусов находится в команде переговорщиков
Встреча Путина и Трампа

Министр обороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Белоусов присутствует в расширенном составе», — передает Life слова представителя Кремля. Переговоры на Аляске уже идут.

Путин и Трамп ведут переговоры на Аляске в формате «три на три». К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской во встрече участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

