«Три на три»: раскрыты нюансы формата проведения встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут переговоры в формате «три на три» с участием министров. Об этом сообщил Белый дом.
К переговорам с американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской во встрече будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Формат встречи Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске в формате «три на три». Об этом пишет телеканал Sky News, ссылаясь на данные американского чиновника в Белом доме.
«Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил нашему американскому партнерскому телеканалу NBC News, что ранее запланированная встреча „один на один“ между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным теперь пройдет в формате „три на три“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Sky News. Причины смены формата на данный момент неизвестны.
Кто примет участие во встрече глав РФ и США с американской стороны
К переговорному процессу Путина и Трампа от американской делегации присоединятся министры. В частности, это будут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, передает агентство Reuters.
Кто будет присутствовать от российской делегации
Позже стал известен и состав тех, кто будет присутствовать в разговоре в формате «три на три» от российской стороны. Помимо Путина это будет глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Что будет после разговора Путина и Трампа
После этого для участников саммита будет организован обед в расширенном формате. В нем примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, глава Пентагона Пит Хегсет, а также руководитель аппарата Белого дома Сюзан Уайлс.
Где следить за переговорами президентов РФ и США
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER, на Аляске в городе Анкоридж. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между лидерами могут продлиться как минимум шесть-семь часов.
