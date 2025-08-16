На Волге сгорела яхта за миллион долларов. Видео

Со сгоревшей на Волге яхты за почти миллион долларов спаслись шесть человек
© Служба новостей «URA.RU»
В Саратовской области сгорела «Мечта»
В Саратовской области сгорела «Мечта»

На реке Волга сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около 866 тысяч долларов. По данным регионального управления Следственного комитета РФ, с борта судна эвакуировали шестерых мужчин.

Пожар на «Мечте», следовавшей маршрутом Балаково — Самара, произошел в Саратовской области. На борту находились шесть мужчин, в их числе — 59-летний владелец из Вологодской области и члены экипажа. Капитан, заметив пожар, попытался потушить его самостоятельно, однако быстрое распространение огня вынудило пассажиров эвакуироваться, и они прыгнули в воду. Об этом пишет telegram-канал Baza.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. К месту происшествия первым прибыл местный житель, который заметил дым с берега и отправился на лодке к горящей яхте. Ему удалось спасти четверых человек, еще двоих эвакуировали спасательные службы. Все пострадавшие были переданы медикам, у некоторых зафиксировано переохлаждение. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и оценивают размер материального ущерба, отметили в пресс-службе СК.

Известно, что яхта «Мечта» была построена 27 лет назад. В 2017 году судно выставлялось на продажу за 4,5 миллиона долларов, однако к 2025 году его стоимость значительно снизилась. Ранее это судно уже попадало в чрезвычайные ситуации: в ноябре 2022 года яхта застряла на мели в районе острова Заячий. Местные СМИ неоднократно отмечали череду неудач, сопровождающих «Мечту».

© Служба новостей «URA.RU»
