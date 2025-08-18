Вслед за YouTube в мире перестал работать Starlink

Пользователи сообщают о глобальных неполадках Starlink
Пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе спутникового интернета Starlink. Проблемы возникли вскоре после сбоев на платформе YouTube. Об этом сообщают мониторинговые сервисы.

«Сначала перестал работать YouTube, а теперь у многих пользователей по всему миру наблюдаются перебои в работе Starlink. Интернет с помощью спутников не стабилен, многие не могут подключиться к сети и использовать сервисы», — сообщается в соцсетях со ссылкой на мониторинговые сервисы. 

Ранее сбои в работе Starlink уже фиксировались, в том числе в зоне конфликта на Украине, где система активно используется военными для связи и управления беспилотниками. Тогда компания SpaceX заявляла о работе над устранением неполадок, а количество жалоб на сбои превышало десятки тысяч по всему миру. Стабильность работы спутникового интернета Starlink неоднократно становилась предметом обсуждения среди военных и западных СМИ.

