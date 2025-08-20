Еще одна страна подписала безвизовый режим с Россией

Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщает МИД РФ.
Документ был подписан главой МИД РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом ас-Сафади. Соглашение предусматривает освобождение граждан обеих стран от необходимости получать визы для туристических поездок. Безвизовый режим распространяется на путешествия продолжительностью до 30 дней. При этом суммарный срок пребывания на территории другой страны не должен превышать 90 дней в течение одного года.
