ISU официально включил россиян в список участников отбора на Олимпиаду

Фигуристы из России Петр Гуменник и Аделия Петросян включены в официальные списки участников отборочного турнира перед Олимпиадой-2026. Полный перечень претендентов выложен на портале Международного союза конькобежцев (ISU).
«Отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года. Россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян», — указано на сайте ведомства. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи выступают в роли запасных. Спортсменов допустили к соревнованию в нейтральном статусе.
Петросян и Гуменник примут участие в турнире одиночников. Российские спортивные пары и танцоров не допустили к отбору.
Альпинист Никита Филиппов стал первым гражданином РФ, допущенным к предстоящей зимней Олимпиаде, напоминает телеканал 360. МОК с февраля выступает за то, чтобы россиянам разрешили участвовать в международных первенствах, напоминает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.