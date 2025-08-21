Вэнс: США получили детали позиций России и Украины по переговорам

США получили подробные предложения России и Украины по переговорам и приступили к их анализу. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — заявил Вэнс в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что Соединенные Штаты изучают полученные от сторон документы и обсуждают возможные дальнейшие шаги.
По словам вице-президента, Киев настаивает на гарантиях того, что Россия закончит СВО и в будущем будет уважать территориальную целостность Украины. В то же время Москва требует передачи под свой контроль ряда территорий, часть из которых уже находится под ее фактическим управлением, а некоторые остаются спорными.
Ранее американские чиновники выражали недовольство позицией Украины, которая отказывается признавать российский контроль над всей территорией Донбасса, считая уступку этих регионов возможным компромиссом. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон выступает за заключение всестороннего мирного соглашения, а не временного перемирия, и положительно оценил прошедшие переговоры между лидерами России и США.
