Момент аварии, после которой избили мужа Блиновской, попал на видео

В Москве зафиксирован дорожный инцидент с участием супруга известной блогерши Алексея Блиновского, которого признали виновником ДТП. Об этом пишет SHOT.
«Именно его признали виновником аварии. Против него составили административный протокол за несоблюдение правил ПДД», — сказано в сообщении telegram-канала.
Ранее сообщалось об аварии с участием супруга известной блогерши и организатора мотивационных марафонов Елены Блиновской, которая произошла на улице Шаболовка. Отмечается, что супруг блогерши управлял мотоциклом и пытался объехать поток автомобилей справа. Во время маневра он задел боковое зеркало кроссовера, двигавшегося в попутном направлении. После этого водитель автомобиля вышел на проезжую часть и устроил потасовку с Блиновским.
