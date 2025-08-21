Российские войска продолжают продвижение на донецком направлении. Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений освобожден населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике, таким образом ВС РФ вплотную подошли к Константиновке.
"В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино", — говорится в telegram-канале МО РФ. Как отметили в ведомстве, был нанесен серьезный урон живой силе и технике сразу нескольких украинских соединений — двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Первого канала" заявил, что российские войска уже вплотную подошли к Константиновке с юга и юго-востока. По его словам, после взятия Иванполе «будет значительно проще развивать наступление и освободить сам город».
Константиновка остается одним из ключевых населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены российскими войсками в 2025 году.
