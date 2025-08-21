В Тюмени взлетели цены на канцтовары

Ручки подорожали на 14,9%
В Тюмени за год товары для школы подорожали до 26%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
«В Тюмени в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на канцтовары выросли до 26%. Сильнее всего (26,6%) в стоимости увеличился школьный пенал, средняя цена — 173,4 рубля»,— сообщают аналитики.
Ластики подорожали на 22,1%, при средней цене — 48 рублей. Тетради прибавили в стоимости 21%. Ножницы — 20,8%, средняя цена на них составляет 73 рубля. Точилки — 20,7%, линейки увеличились на 18%.
