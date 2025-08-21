В Европе задержан украинец по делу о подрыве «Северных потоков»

В ночь с 26 на 27 сентября на обеих ветках газопровода «Северный поток» произошли взрывы
Фото:
Повреждения «Северных потоков»

В Италии задержан гражданин Украины по подозрению в подрыве «Северных потоков» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет издание Der Spiegel.

По информации издания, задержанный подозревается в координации подрывов газопроводов, произошедших в сентябре 2022 года. В ночь с 26 на 27 сентября на обеих ветках газопровода «Северный поток» произошли взрывы. Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором возложил ответственность за инцидент на Соединенные Штаты. В то же время издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что к подрыву газопроводов, вероятно, причастна проукраинская группа.

Правительство Германии утвердило соглашение с Нидерландами о совместной разработке газового месторождения в районе острова Боркум, расположенного в Северном море. Данный проект рассматривается как возможная альтернатива газопроводу «Северный поток-2». Вместе с тем отмечается, что дальнейшее освоение энергетических ресурсов в акватории Северного моря может представлять угрозу для биологического разнообразия региона.

