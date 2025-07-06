Bloomberg: Германия и Нидерланды попытаются заменить «Северный поток 2»

Правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о совместной разработке газового месторождения у острова Боркум в Северном море, которое рассматривается как альтернатива «Северному потоку-2». Об этом сообщила министр экономики Катерины Райхе.
«Кабинет министров одобрил двустороннее соглашение с Нидерландами о месторождениях углеводородов у острова Боркум», — передает Bloomberg слова министра. Там отметили, что дальнейшее развитие промышленности в Северном море может нанести серьезный ущерб местному биоразнообразию.
После начала конфликта на Украине Германия столкнулась с энергетическим кризисом и отказалась от российского газа, переключившись на поставки из Норвегии и СПГ с мировых рынков. На этой неделе уровень газовой тревоги был снижен из-за улучшения ситуации с поставками.
Коалиция канцлера Фридриха Мерца намерена использовать внутренние ресурсы газа, при этом сохраняется цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Компания One-Dyas, чтобы снизить выбросы, будет использовать электроэнергию с немецких офшорных ветропарков и прекратит добычу, когда спрос на газ снизится. В марте компания начала опытно-промышленную эксплуатацию и планирует обеспечить до 15% прошлогоднего объема потребления газа в Германии.
Ранее стало известно, что правительство Германии планирует внести изменения в закон о внешней торговле, чтобы запретить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Эта инициатива призвана предотвратить возможное возобновление импорта российского газа, передает RT.
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