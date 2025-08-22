Российский боец рассказал о хитрости, благодаря которой украинские солдаты охотнее сдаются в плен

Политрук Рапира: солдаты ВСУ чаще сдаются в плен из-за листовок на фоне долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уже год сбрасывают листовки в виде долларов над позициями ВСУ
ВС РФ уже год сбрасывают листовки в виде долларов над позициями ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен после того, как российские военные начали распространять листовки в виде долларовых купюр с помощью дронов. Об этом сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным Рапира.

«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их. Решили делать листовки на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами», — рассказал Рапира ТАСС.

По его словам, такие листовки разбрасывают с дронов уже около года, в том числе над лесополосами и населенными пунктами. На агитационных материалах содержатся разные тексты, в основном с критикой украинского командования и призывами сдаться.

Ранее эвакуированная жительница Гуево (Курская область) Татьяна рассказала, что во время оккупации села солдаты ВСУ раздавали жителям листовки с «приглашением» отправиться на Украину. Они содержали в себе картинки и карикатуры. Их авторы утверждали, что на украинской территории им будет лучше, чем в России. Сначала солдаты ВСУ предлагали выезд через Украину в Белоруссию, но жители села отказались, передает news.mail.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен после того, как российские военные начали распространять листовки в виде долларовых купюр с помощью дронов. Об этом сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным Рапира. «Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их. Решили делать листовки на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами», — рассказал Рапира ТАСС. По его словам, такие листовки разбрасывают с дронов уже около года, в том числе над лесополосами и населенными пунктами. На агитационных материалах содержатся разные тексты, в основном с критикой украинского командования и призывами сдаться. Ранее эвакуированная жительница Гуево (Курская область) Татьяна рассказала, что во время оккупации села солдаты ВСУ раздавали жителям листовки с «приглашением» отправиться на Украину. Они содержали в себе картинки и карикатуры. Их авторы утверждали, что на украинской территории им будет лучше, чем в России. Сначала солдаты ВСУ предлагали выезд через Украину в Белоруссию, но жители села отказались, передает news.mail.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...