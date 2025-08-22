Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

ANSA: фото подозреваемого в подрыве «Северных потоков» помогло его задержать
Итальянские карабинеры накануне задержали под Римини гражданина Украины по международному ордеру Генпрокуратуры Германии, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Задержание стало возможным после того, как немецкая сторона передала фотографию подозреваемого итальянским правоохранителям. Карабинеры показали это фото сотрудникам гостиницы, где остановился подозреваемый, что позволило оперативно его обнаружить и задержать. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Информацию мы получали в рамках сотрудничества полиции разных стран. Задержанный находился в международном розыске, и любая проверка в любой стране привела бы к его задержанию», — рассказал подполковник Клаудио Скарпони журналистам. Также сообщается, что итальянские правоохранители заранее получили от немецкой стороны фотографию задержанного.

Само задержание произошло накануне. При этом итальянские СМИ начали распространять информацию, что задержанным является украинец по имени Сергей Кузнецов, который является бывшим сотрудником СБУ. Тем не менее итальянские силовики не подтвердили российским журналистам ТАСС имя задержанного. Ранее журналисты публиковали фото задержанного, передает RT. Ситуация вокруг газопроводов остаётся напряженной, передает Pravda.ru.

