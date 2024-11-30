Нанесен большой урон Германии, найден новый подозреваемый: как идет расследование «Северных потоков»

Роммель: установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
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Генпрокурор Германии заявил о прогрессе в расследовании «Северных потоков»
Генпрокурор Германии заявил о прогрессе в расследовании «Северных потоков» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что в ходе расследования атак на «Северные потоки» были установлены двое подозреваемых в подрыве. Он не стал уточнять их личности, но отметил прогресс в деле. Как продвигается расследование подрывов на «Северных потоках» — в материале URA.RU.

ФРГ установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». 30 ноября генеральный прокурор Германии Йенс Роммель подтвердил, что в настоящее время ведется расследование в отношении второго обвиняемого.

«Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что личности и мотивы других участников устанавливаются.

Как продвигается расследование

По словам генерального прокурора, расследование после теракта действительно продвигается вперед. Однако многое еще предстоит сделать.

«Личности других фигурантов, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле за операцией являются предметом продолжающегося расследования», — заявил Роммель. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

Он отметил, что расследование основано на повреждении газопроводов, предназначенных для обеспечения важной части поставок газа в Германию. По его словам, это нападение на энергоснабжение страны, которое было направлено на дестабилизацию местной экономики и общества вне зависимости от каких-либо политических договоренностей.

Что произошло на «Северных потоках» и кого обвиняли ранее

В ночь на 26 сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Американский репортер Сеймур Херш в результате личного расследования обвинил в организации атаки США, указав на возможное участие ЦРУ. В ответ Вашингтон выразил мнение, что к подрыву газопроводов причастны граждане Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева.

В мае текущего года власти Германии выявили новые улики, указывающие на участие украинской стороны в диверсии на «Северных потоках». Немецкая следственная группа обнаружила на яхте «Андромеда», связанной с Украиной, следы взрывчатки. Уже бывший генеральный прокурор ФРГ Питер Франк тогда утверждал, что именно эта яхта была использована для осуществления нападения. 

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Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что в ходе расследования атак на «Северные потоки» были установлены двое подозреваемых в подрыве. Он не стал уточнять их личности, но отметил прогресс в деле. Как продвигается расследование подрывов на «Северных потоках» — в материале URA.RU. ФРГ установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков» В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». 30 ноября генеральный прокурор Германии Йенс Роммель подтвердил, что в настоящее время ведется расследование в отношении второго обвиняемого. «Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что личности и мотивы других участников устанавливаются. Как продвигается расследование По словам генерального прокурора, расследование после теракта действительно продвигается вперед. Однако многое еще предстоит сделать. «Личности других фигурантов, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле за операцией являются предметом продолжающегося расследования», — заявил Роммель. Его слова приводит журнал Der Spiegel. Он отметил, что расследование основано на повреждении газопроводов, предназначенных для обеспечения важной части поставок газа в Германию. По его словам, это нападение на энергоснабжение страны, которое было направлено на дестабилизацию местной экономики и общества вне зависимости от каких-либо политических договоренностей. Что произошло на «Северных потоках» и кого обвиняли ранее В ночь на 26 сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Американский репортер Сеймур Херш в результате личного расследования обвинил в организации атаки США, указав на возможное участие ЦРУ. В ответ Вашингтон выразил мнение, что к подрыву газопроводов причастны граждане Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева. В мае текущего года власти Германии выявили новые улики, указывающие на участие украинской стороны в диверсии на «Северных потоках». Немецкая следственная группа обнаружила на яхте «Андромеда», связанной с Украиной, следы взрывчатки. Уже бывший генеральный прокурор ФРГ Питер Франк тогда утверждал, что именно эта яхта была использована для осуществления нападения. 
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