Нанесен большой урон Германии, найден новый подозреваемый: как идет расследование «Северных потоков»

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что в ходе расследования атак на «Северные потоки» были установлены двое подозреваемых в подрыве. Он не стал уточнять их личности, но отметил прогресс в деле. Как продвигается расследование подрывов на «Северных потоках» — в материале URA.RU.
ФРГ установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». 30 ноября генеральный прокурор Германии Йенс Роммель подтвердил, что в настоящее время ведется расследование в отношении второго обвиняемого.
«Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что личности и мотивы других участников устанавливаются.
Как продвигается расследование
По словам генерального прокурора, расследование после теракта действительно продвигается вперед. Однако многое еще предстоит сделать.
«Личности других фигурантов, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле за операцией являются предметом продолжающегося расследования», — заявил Роммель. Его слова приводит журнал Der Spiegel.
Он отметил, что расследование основано на повреждении газопроводов, предназначенных для обеспечения важной части поставок газа в Германию. По его словам, это нападение на энергоснабжение страны, которое было направлено на дестабилизацию местной экономики и общества вне зависимости от каких-либо политических договоренностей.
Что произошло на «Северных потоках» и кого обвиняли ранее
В ночь на 26 сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Американский репортер Сеймур Херш в результате личного расследования обвинил в организации атаки США, указав на возможное участие ЦРУ. В ответ Вашингтон выразил мнение, что к подрыву газопроводов причастны граждане Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева.
В мае текущего года власти Германии выявили новые улики, указывающие на участие украинской стороны в диверсии на «Северных потоках». Немецкая следственная группа обнаружила на яхте «Андромеда», связанной с Украиной, следы взрывчатки. Уже бывший генеральный прокурор ФРГ Питер Франк тогда утверждал, что именно эта яхта была использована для осуществления нападения.
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