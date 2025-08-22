В Болонье отложили заседание по делу о подрыве Северных потоков

Заседание суда в Болонье по делу задержанного украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки», было отложено. По информации агентства ANSA, причиной переноса стало то, что 49-летний Сергей Кузнецов, как его называют в СМИ, не владеет английским языком, в связи с чем суд вызвал переводчика с украинского или русского языка.
Отмечалось, что прокуратура ходатайствует о содержании подозреваемого под стражей. Одновременно в течение двух месяцев должен быть рассмотрен запрос Германии об экстрадиции задержанного, поскольку задержание осуществлялось по ордеру генпрокуратуры ФРГ.
Процедура экстрадиции будет упрощенной, поскольку задержание осуществлено по европейскому ордеру. Передача подозреваемого планируется между странами ЕС.
