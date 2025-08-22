Главный ядерщик РФ поблагодарил Путина за «Росатом»

Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Михаил Железнов выразили признательность президенту РФ Владимиру Путину за его решения, способствовавшие развитию атомной промышленности. Они подчеркнули, что благодарны лидеру за создателя госкорпорации, нынешнего замглавы АП Сергея Кириенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Сергей Владиленович [Кириенко] занимался созданием корпорации», — отметил президент, вспоминая вклад Кириенко в становление «Росатома». На это Михаил Железнов с улыбкой ответил: «Да. Мы Вам благодарны за Сергея Владиленовича».
Путин получил в подарок уникальный фотоальбом с памятными снимками, посвященными его визитам в Саров. Презентация альбома с надписью «Медведь тайги своей никому не отдаст» состоялась во время посещения российским лидером закрытого города.
Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров, который является одним из центров отечественной атомной промышленности. В этом городе располагается Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ), входящий в структуру госкорпорации «Росатом» и играющий ключевую роль в ядерном оружейном комплексе страны.
В ходе визита глава государства провел встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли, где обсудил актуальные вопросы развития сектора. Кроме того, президент возложит цветы к памятнику академику Юлию Харитону, который был главным конструктором первой советской атомной бомбы.
