Стоимость нового iPhone достигнет полумиллиона рублей

Цена на новые iPhone 17 в России может превысить 500 тысяч рублей. Старт продаж устройств начнется 20 сентября. Об этом пишет издание Life.ru.
"Традиционно максимальные ценники будут действовать именно в первый день, когда за модель iPhone 17 Pro Max перекупщики будут запрашивать от 380 тысяч рублей и выше", — сказано в публикации Life. Отмечается, что старт продаж данной модели намечен на 20 сентября, что на сутки позже, чем в остальном мире.
По прогнозам, в ближайшие дни цена на телефон снизится до диапазона 200–250 тысяч рублей. К началу октября она достигнет более приемлемого уровня в 120–160 тысяч рублей.
Согласно заявлениям инсайдеров, представленные Apple 8 сентября новые модели смартфонов будут отличаться обновленным дизайном, а также внедрением двух инновационных технологий. Первая из них — специальное AR-покрытие, призванное снизить уровень бликов, вторая — покрытие DLC Coating, которое обеспечит повышенную защиту экрана от появления царапин.
Ранее стало известно, что на рынке появилась партия поддельных iPhone, выпущенных неизвестной китайской компанией. Причем оригинальные модели с аналогичным дизайном Apple еще официально даже не анонсировала. Как информирует IT-обозреватель Сонни Диксон, разработчики фальшивых устройств ориентировались на предполагаемый внешний вид смартфонов, основываясь на инсайдерских утечках. В качестве программного обеспечения в данных копиях используется новая версия Android, стилизованная под интерфейс iOS, пишет телеканал 360.
